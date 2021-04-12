نقاش حول اول جواز سفر للتطعيم

(أنسامد) - أبريل 12 - روما - إن الجدل الدائر حول العالم حول اصدار "جواز سفر للتطعيم ضد الكورونا ، والذي يجب أن يسمح للذين تناولوا التطعيم ضد كوفيد بالعودة إلى حياتهم الطبيعية ، يعود بنا الي تاريخ أول تطبيق لهذا "المرور" إلى عام 1897 .



يقول سانجوي باتاتشاريا ، مدير المركز التعاوني للتاريخ الصحي العالمي التابع لمنظمة الصحة العالمية ، انه كانت هناك بالفعل صعوبات في ذلك الوقت ولا تزال تعود حتى اليوم.



قال بهاتاتشاريا في نهاية القرن التاسع عشر قام عالم من أوديسا بتطوير لقاح ضد الطاعون. بمجرد دخوله حيز الاستخدام في المستعمرات الهندية البريطانية ، بدأت المناقشات حول ما إذا كان يجب طلب دليل على التطعيم في ظروف معينة ، لا سيما في مواقع الحج ، حيث يمكن أن تتسبب الكثافة السكانية في تفشي المرض. (أنسامد).



