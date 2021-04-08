حمية الاطلنطي تقلل مخاطر إمراض القلب والأوعية الدموية

(أنسامد) - أبريل 8 - روما - يرتبط النظام الغذائي الأطلسي ، النموذجي في غاليسيا وشمال البرتغال ، والغني بالأسماك واللحوم ومنتجات الألبان والخضروات والبقوليات والبطاطس وخبز الحبوب الكاملة ، بانخفاض معدل الوفيات بين كبار السن.



أشارت دراسة إلى أن اتباع حمية المحيط الأطلسي كان مرتبطًا بعدد أقل من حالات السمنة ، وقيم أفضل لبعض عوامل الخطر القلبية الوعائية مثل الكوليسترول والدهون الثلاثية وضغط الدم ، فضلاً عن انخفاض خطر الإصابة باحتشاء عضلة القلب. ..



تابعت الدراسة 3165 شخصًا فوق 60 عامًا لأكثر من 10 سنوات. .وقد وجد الباحثون أن الأشخاص الذين اتبعوا حمية الأطلسي لديهم معدل وفيات أقل بنسبة 33٪ من أولئك الذين اتبع نظامهم الغذائي مبادئ أخرى. يشمل نظام الأطلسي الغذائي الاستهلاك المنتظم للأسماك واللحوم ومنتجات الألبان ومنتجات الحدائق مثل البطاطس والخضروات والبقوليات وخبز القمح الكامل والذرة ويتضمن استهلاك النبيذ أثناء الوجبة.



قارن المؤلفون المحيط الأطلسي بحمية البحر الأبيض المتوسط.



"كانت النتيجة مفاجئة تمامًا - لاحظ العلماء - مع انخفاض معدل الوفيات بين أولئك الذين اتبعوا حمية الأطلسي مشابهة جدًا لتلك التي تم الحصول عليها مع حمية البحر الأبيض المتوسط". (أنسامد).



