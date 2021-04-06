ايطاليا تقرر اليوم موقفها من لقاح استرازينيكا

(أنسامد) - أبريل 6 - روما - يعقد اجتماع في وقت متأخر من بعد الظهر بين فنيي وكالة الأدوية الإيطالية (عيفا) ووزارة الصحة بشأن أي مؤشرات أخرى بشأن استخدام لقاح أسترازينيكا المضاد لفيروس كوفيد من أجل اتخاذ قرار بشأن اسخدام التطعيم بعد ظهور عيوب و اثار جانبية له علي الاشخاص.



سيتم انتظار قرار وكالة الأدوية الأوروبية EMA ، والمتوقع يوم الخميس ، بشأن العلاقة المحتملة بين اللقاح وأصابات بالجلطات التي تم الإبلاغ عنها في مختلف البلدان.



تقوم من جانبها وكالة الأدوية البريطانية (MHRA) بدراسة اقتراحًا للحد من استخدام لقاح Oxford-AstraZeneca للشباب.



كانت قناة 4 التلفزيونية البريطانية قد ذكرت نقلا عن مصادر مطلعة.



أنه على الرغم من أن البيانات ليست واضحة بعد ، إلا أن هناك حججًا متزايدة من شأنها أن تبرر تقديم لقاح مختلف للفئات العمرية الأصغر ، على الأقل أقل من 30 عامًا". وفي غضون ذلك ، قال راين إنه لم يتم اتخاذ أي قرار بعد صنع، (أنسامد).



