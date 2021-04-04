ايطاليا ..جدارية وزارة الصحة.. حمامة تحمل تطعيمات

(أنسامد) - أبريل 4 - روما - وظهر رسم للفنان هاري جريب على جدران وزارة الصحة: ;;يمثل حمامة تحمل اللقاحات وعلى الجسم باب طائرة مفتوح بزجاجتين من لقاح كوفيد تنزل بمظلة.



وكتب وزير الصحة روبرتو سبيرانزا ، الذي نشر صورة الحمامة ، على صفحته على فيسبوك: "عند وصولي إلى وزارة الصحة وجدت رسالة لطيفة من فنان الشارع هاري جريب. عيد فصح سعيد للجميع" (أنسامد).



