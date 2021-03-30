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جمال و صحة - صحة
نحو 46 بالمائة من الايطاليين ينتظرون ظهور لقاح جديد
    (أنسامد) - مارس 30 - روما - في غضون عام ، زاد قلق الإيطاليين بشأن الأثارالسلبية للقاح المضاد لـ Covid-19 بأكثر من خمس مرات ، من 7٪ إلى 37٪.

    يؤكد الاستطلاع الذي أجراه EngageMinds HUB ، مركز الأبحاث في حرم كريمونا بالجامعة الكاثوليكية ، والذي تم إجراؤه على عينة تضم أكثر من 5000 فرد ، يمثلون السكان حسب الجنس والعمر والأصل الجغرافي والوظيفة.

    أظهر الاستطلاع أيضًا أن 46٪ يفضلون انتظار لقاح "أفضل" ، ومن مايو 2020 إلى اليوم ، انخفض أولئك الذين يعتقدون أن اللقاح قادر على حل حالة الطوارئ الوبائية من 64٪ إلى 59٪.

    "أكثر من تحويل النوايا المجردة نحو التطعيم ، دفعت القصص الإخبارية الأخيرة المتعلقة بالاثار الجانبية للقاح AstraZeneca الإيطاليين إلى التعامل مع معادلة نفسية صعبة حول جدوي تناول اللقاح . (أنسامد).

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