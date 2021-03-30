نحو 46 بالمائة من الايطاليين ينتظرون ظهور لقاح جديد

دي مايو : سنفتتح قنصلية ايطالية في بنغازي
دبيبة للمستثمرين الايطاليين " ليبيا وطنكم "
الإمارات تعلن بدء إنتاج لقاح مضاد لفيروس كورونا حياة - فاكس
الجمعة 13 إبريل
الثلاثاء 10 إبريل
نابولي..مسيرة احتجاجية للأطفال والآباء على دراجات لإعادة فتح المدارس
مخطوطات رفيعة لتعايش ثقافة القرون الوسطى ، وفن منمنمات عصر النهضة مع فن الجنة في القرن السابع عشر
ايطاليا:مظاهرات ضد العنف الهيكلي والاستقلال الاقتصادي أمام وزارة الاقتصاد
ايطاليا..اعادة فتح المقاهي و المطاعم و البارات
ايطاليا..كرنفالات
تاريخ روما و بومباي في معرض في الكولوسيوم