معهد سبالانزاني يبدأ التجارب للقاح سبوتنيك بعد عيد الفصح

(أنسامد) - مارس 28 - روما - بعد عيد الفصح، سيتم إطلاق تجربة اختبار مزدوجة للقاح سبوتنيك المضاد لفيروس كورونا في معهد سبالانزاني الايطالي، بالتعاون مع معهد غاماليا Gamaleya الروسي.



وذكرت مصادر أن الدراسة ستتناول فعالية اللقاح الروسي بالنسبة لسلالات كورونا، ولا سيما السلالة البرازيلية والجنوب أفريقية والإنجليزية، وكذلك استخدامه كمعزز لدى الأشخاص الذين تلقوا الجرعة الأولى من لقاح مماثل، على سبيل المثال لقاح أسترازينيكا.



ومن المقرر أيضًا التعاون مع معهد ساكو في ميلانو في اجراء هذه الدراسة. في المرحلة التجريبية الأولى، سيوفر المعهد الروسي 100 جرعة. (أنسامد).



