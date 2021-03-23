"تحدثوا ألينا".. حملة لدعم المصابين بسرطان القولون

(أنسامد) - مارس 23 - روما - أطلقت مؤسسة "أوروبا كولون إيطاليا أونلوس" و3 مؤسسات أخرى في فرنسا وإسبانيا وبولندا حملة "تحدثوا إلينا"، لمساندة ومرافقة مرضى سرطان القولون.



الحملة تأتي في شهر مارس، الذي تم تخصيصه في أوروبا منذ عام 2008، للتوعية بسرطان القولون والمستقيم، حيث اختارت منظمة "سرطان الجهاز الهضمي أوروبا" المؤسسات الأربعة في إيطاليا وفرنسا وإسبانيا وبولندا لهذه الحملة هذا العام.



وتسعى الحملة لجعل الأشخاص المصابين بهذا النوع من السرطان، أكثر وعيا بالدعم الذي يمكن أن تقدمه الجمعيات المحلية، خاصة في ظل الظروف الصحية الصعبة في الوقت الحالي، المرتبطة بوباء كورونا المستجد.



وتضم الحملة نشر ملصقات وفيديوهات تحمل شعار "تحدثوا إلينا، نحن هنا"، كما سيقوم مرضى سرطان القولون والمستقيم بشرح خلال فيديوهات كيف قاموا بتكييف حياتهم مع المرض، وما هو الطريق الذي سلكوه في العلاج، وكيف واجهوا المشكلات اليومية وأيضا كيف تواصلوا مع أسرهم وأصدقائهم.



وتضم الحملة قصص 8 أشخاص شفوا من المرض، حيث سيحكون معركتهم من أجل تشجيع الآخرين للبحث عن الدعم عبر المؤسسات. (أنسامد).



