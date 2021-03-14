النشاط البدني يساعد في تجنب القلق والاكتئاب خلال الاغلاق

(أنسامد) - مارس 14 - روما - كشفت دراسة إيطالية أن ممارسة الرياضة والنشاط البدني أثناء فترة الاغلاق الناجم عن تفشي فيروس كورونا المستجد يمكن أن تساعد في تجنب حالات القلق أو الاكتئاب الشديدة.



وقالت الدراسة التي تم إجراؤها بين الطلاب والعاملين في جامعات بيزا وفلورنسا وتورينو وجنوة وميسينا إنه إذا كان بإمكان الأشخاص الحفاظ على نفس مستويات النشاط البدني خلال فترة الإغلاق العام الماضي، كان من الممكن تجنب حالات القلق أو الاكتئاب الشديدة بنسبة تصل إلى 21%.



ساعدت الدراسة التي تم تنسيقها من قبل جامعة بيزا في جمع المعلومات المتعلقة بنمط حياة موظفي وطلاب الجامعة خلال فترة الإغلاق بين أبريل ومايو 2020 من خلال استطلاع عبر شبكة الإنترنت شارك فيه 18120 طالبًا ومعلمًا وموظفًا.



قامت الدراسة بتحليل البيانات المتعلقة بالضغط النفسي للمشاركين، والتي أظهرت أن مستويات عالية من القلق أو الاكتئاب كانت موجودة بشكل متكرر بين الطلاب، وبين أولئك الذين توقفوا عن ممارسة النشاط البدني أثناء الإغلاق. (أنسامد).



