رجل في العقد التاسع يتبرع بكليته لابنه البالغ 53 عاما وينقذه

(أنسامد) - مارس 13 - روما - في رقم قياسي لإيطاليا ، تبرع رجل يبلغ من العمر 82 عاما بكليته وأنقذ حياة ابنه البالغ من العمر 53 عاما في أحد مستشفيات تورينو يوم الأربعاء ، وكان هذا أكبر تبرع على قيد الحياة في إيطاليا.



تمت العملية الرائدة في مستشفى مولينيت في تورينو. وقد مكنت الكلية الجديدة الابن من تجنب غسيل الكلى.



يعاني الرجل من التهاب كبيبات الكلى ، وهو مرض في الكلى يمكن أن يؤدي إلى تلف العضو بشكل دائم أو الإضرار بوظائفه.



وقال لويجي بيانكون رئيس قسم أمراض الكلى في مولينيت: "عمليات زرع الأعضاء من متبرعين أحياء آخذة في الازدياد في إيطاليا أيضا".



(أنسامد).



