تراجع متوسط الأعمار في إيطاليا بشكل كبير جراء وباء كورونا

(أنسامد) - مارس 10 - روما - فقد الإيطاليين جزء كبير من التقدمات التي حدثت فيما يتعلق بزيادة متوسط العمر المتوقع، الذي وصلوا إليها خلال العقد الأخير، في عام واحد، منذ اندلاع أزمة وباء كورونا.



وبحسب تقرير للمعهد الوطني الإيطالي للإحصاء "إيستات"، فإن وباء كورونا المستجد ألغى بالكامل، في الشمال وفي أجزاء أخرى من البلد، المكاسب التي تراكمت على مدار عقد، فيما يتعلق بزيادة متوسط الحياة للمواطنين الإيطاليين.



وبين المعهد في تقريره حول الرفاهية العادلة والمستدامة أنه في عام 2010، كان متوسط العمر المتوقع 81،7 عاما، وفي عام 2019، وصل إلى 83،2 عاما. لكن في عام 2020، تراجع متوسع الأعمار المتوقع للإيطاليين بمعدل عام كامل، ليستقر عند 82،3 عاما.



وأوضح رئيس المعهد، جيان كارلو بلانجياردو، أن المؤشرات تظهر أن كل المكاسب في هذه الناحية قد فقدت في غضون عام واحد فقط، مشيرا إلى أن هذه الانتكاسة ستستغرق وقتا طويلا للعودة إلى المعدل الطبيعي بالكامل. (أنسامد).



