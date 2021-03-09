كوفيد 19- ايطاليا تتجه نحو تشديد الاجراءات الصحية من جديد

(أنسامد) - مارس 9 - روما - تزايدت عمليات اغلاق المناطق في ايطاليا مما سيؤدي في النهاية الي عودة ايطاليا الي المنطقة الحمراء حيث ما تزال عمليات المتابعة والمراقبة مستمرة لاتجاه منحنى الفيروس استعدادا للتدخل "بأقصى درجات الصرامة" في حالة تسبب المتغيرات في ارتفاع معدلات العدوى بشكل كبير.



تستعد الحكومة لمواجهة أسبوع صعب آخر في المعركة ضد كوفيد ، مدركة أنه يمكن استدعاؤها لاتخاذ مزيد من الإجراءات .



تؤكد الأرقام القلق الذي أعرب عنه العلماء ، الذين أكدوا مرارًا وتكرارًا في الأيام الأخيرة على الحاجة إلى تعزيز ورفع الإجراءات على المستويين الوطني والمحلي والحد بشكل كبير من التنقل والتفاعل بين المواطنين: حتى اليوم تمم تسجيل ما يقرب من 21 ألف إيجابي جديد ، معدل الإيجابية الذي يرتفع بمقدار نقطة واحدة إلى 7.6٪ اضافة الي 207 حالة وفاة أخرى ، مع تجاوز عدد الضحايا في الساعات القليلة القادمة الرقم الذي لم يكن متصوراً قبل عام وهو 100 ألف منذ بداية حالة الطوارئ. (أنسامد).



