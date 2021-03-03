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جمال و صحة - صحة
دراسة:هل يقلل التدخين من خطر الإصابة بسرطان الرئة
    (أنسامد) - مارس 3 - روما - قال أنطونيو جيوردانو ، مدير معهد سبارو في فيلادلفيا ، والأستاذ في جامعة سيينا ، ورئيس القوة التشغيلية الوطنية ضد سرطان الرئة ان مخاطر المدخنين المنتظمين معروفة للجميع. .وتسائل هل تدخين السيجارة بين الحين والآخر تؤذي الرئتين .

    اجاب ان الإقلاع عن التدخين تمامًا ، أو عدم البدء على الإطلاق ، هو دائمًا الخيار الأفضل". .."ولكن إذا كنت تدخن بشكل أقل ، فإن خطر الإصابة بسرطان الرئة ينخفض.".

    و اضاف ان "سرطان الرئة ناجم عن تراكم المواد المسرطنة التي تسبب تلفًا وراثيًا. إذا دخلت المواد المسرطنة إلى الجسم من حين لآخر ، فسوف يستغرق الأمر وقتًا أطول لإحداث الضرر ، وبالتالي فإن خطر الإصابة بالسرطان سيكون أقل. بعد ذلك يكون ضرر الأسبوع أقل بكثير من ضرر واحد في اليوم ".

    "ثم - يخلص جيوردانو - يعتمد علم الأمراض على عوامل مختلفة ، مثل التعرض للدخان السلبي أو المعادن الثقيلة أو الغبار الناعم الموجود فوق كل شيء في المناطق شديدة التلوث. المدخنون الذين يموتون فوق 90 ;;عامًا لأسباب مختلفة تمامًا والأشخاص الذين لم يدخنوا مطلقًا لا يزالون يصابون بالسرطان ". (أنسامد).

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