دراسة:هل يقلل التدخين من خطر الإصابة بسرطان الرئة

(أنسامد) - مارس 3 - روما - قال أنطونيو جيوردانو ، مدير معهد
سبارو في فيلادلفيا ، والأستاذ في جامعة سيينا ، ورئيس القوة
التشغيلية الوطنية ضد سرطان الرئة ان مخاطر المدخنين المنتظمين
معروفة للجميع. .وتسائل هل تدخين السيجارة بين الحين والآخر تؤذي
الرئتين .
اجاب ان الإقلاع عن التدخين تمامًا ، أو عدم البدء على الإطلاق ،
هو دائمًا الخيار الأفضل". .."ولكن إذا كنت تدخن بشكل أقل ، فإن
خطر الإصابة بسرطان الرئة ينخفض.".
و اضاف ان "سرطان الرئة ناجم عن تراكم المواد المسرطنة التي تسبب
تلفًا وراثيًا. إذا دخلت المواد المسرطنة إلى الجسم من حين لآخر ،
فسوف يستغرق الأمر وقتًا أطول لإحداث الضرر ، وبالتالي فإن خطر
الإصابة بالسرطان سيكون أقل. بعد ذلك يكون ضرر الأسبوع أقل بكثير
من ضرر واحد في اليوم ".
"ثم - يخلص جيوردانو - يعتمد علم الأمراض على عوامل مختلفة ، مثل
التعرض للدخان السلبي أو المعادن الثقيلة أو الغبار الناعم الموجود
فوق كل شيء في المناطق شديدة التلوث. المدخنون الذين يموتون فوق 90
;;عامًا لأسباب مختلفة تمامًا والأشخاص الذين لم يدخنوا مطلقًا لا
يزالون يصابون بالسرطان ". (أنسامد).