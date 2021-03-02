إيطاليا أكثر من 1.4 مليون تم تطعيمهم

(أنسامد) - مارس 2 - روما - أعلنت مفوضة الصحة في الاتحاد الأوروبي ستيلا كيرياكيدس ان المفوضية الأوروبية وقعت عقدًا ثانيًا مع شركة Moderna لتوريد 300 مليون جرعة أخرى من لقاح كورونا الذي طورته شركة الأدوية.



من ناحية اخري اعلن الموقع الالكتروني للحكومة الايطالية انه تم تطعيم 1400262 شخصًا في إيطاليا ، بما في ذلك جرعة معززة بالجرعة الثانية .



في غضون ذلك ، بدأ اختبار لقاح مضاد لفيروس Covid-19 الإيطالي بالكامل ، ابتكره تاكيس من كاستل رومانو (روما) وتم تطويره بالتعاون مع Rottapharm Biotech of Monza.



تم تطعيم أول متطوع سليم من بين 80 متطوعًا كان مقررًا للمرحلة الأولى اليوم في مستشفى سان جيراردو في مونزا ، أحد المراكز الإيطالية الثلاثة التي تعمل بالتعاون مع جامعة ميلانو بيكوكا.



يشارك في التجارب السريرية مع معهد باسكال الوطني للسرطان في نابولي والمعهد الوطني للأمراض المعدية لازارو سبالانزاني في روما ومستشفى سان جيراردو في مونزا. (أنسامد).



