افتتاح مركز نيمو للامراض العصبية والعضلية في ترينتينو

(أنسامد) - فبراير 25 - روما - افتتح في ترينتينو في المقر الرئيسي لمستشفى فيلا روزا مركزا لإعادة التأهيل في بيرجين فالسوجانا ..هذا المركز الذي يعد السابع في إيطاليا سيكون متخصصا في رعاية الأطفال والكبار الذين يعانون من الأمراض العصبية والعضلية وستكون مرجعا ليس فقط لترينتينو ولكن لمنطقة الشمال الشرقي بأكملها.



قال بيير باولو بينيتولو مدير المركز "نحن فخورون بوصولنا كشركة رعاية صحية لهذا المستوي من التقدم التكنولوجي و اكد ان تاخير الافتتاح يرجع الي الظروف الصحية الخاصة بفيروس كورونا.



سيكون المركز مفتوحا للمرضي و اسرهم. (أنسامد).

