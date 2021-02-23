باير ايطاليا..منتجات صديقة للبيئة في الصيدليات

(أنسامد) - فبراير 23 - روما - تنتج شركة باير للادوية في ايطاليا منتجات صديقة البيئة بنسبة 100 بالمائة و تستخدمها الصيدليات بشكل دائم مثل البانرات و حوامل الادوية و قد نتج عن هذا التوجه تقليل الاشجار المقطوعة بنسبة 650 بالمائة و انقاذ 849 شجرة نامية او ما يعادل هكتار من الاخشاب و خفض الانبعاث الكربوني بنسبة 76 بالمائة وهي النسبة المطلوبة لتدفئة 80 منزل في عام كامل و تقليل الفاقد من المياه بنسبة 72 مليون لتر .



تلك نتائج الدراسة التي اجرتها شركة باير-ايطاليا خلال السنة التجريبية الاولي لمشروع جو-جرين و هو مشروع قائم علي الاستدامة حيث تم خلال 2020 انتاج كافة المواد الخاصة بالصيدليات من منتجات صديقة للبيئة من خلال اعادة استخدام مواد مثل الورق و الكارتون باستثناء البلاستيك و ذلك بفضل تقنية رقمية استثنائية تستخدم احبار مائية بهدف تقليل النفايات و حماية البيئة ..



يتم وضع علامة خاصة علي تلك المواد المعاد تدويرها و التي تستخدم في الصيدليات بشكل دائم فقد تم انتاج مائة الف عارض و 300 الف منشور و ملصق و 10 الاف حامل عينات و ليس ذلك سوي بداية لهذا المشروع صديق البيئة. (أنسامد).



