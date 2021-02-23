باير ايطاليا..منتجات صديقة للبيئة في الصيدليات

(أنسامد) - فبراير 23 - روما - تنتج شركة باير للادوية في
ايطاليا منتجات صديقة البيئة بنسبة 100 بالمائة و تستخدمها
الصيدليات بشكل دائم مثل البانرات و حوامل الادوية و قد نتج عن هذا
التوجه تقليل الاشجار المقطوعة بنسبة 650 بالمائة و انقاذ 849 شجرة
نامية او ما يعادل هكتار من الاخشاب و خفض الانبعاث الكربوني بنسبة
76 بالمائة وهي النسبة المطلوبة لتدفئة 80 منزل في عام كامل و
تقليل الفاقد من المياه بنسبة 72 مليون لتر .
تلك نتائج الدراسة التي اجرتها شركة باير-ايطاليا خلال السنة
التجريبية الاولي لمشروع جو-جرين و هو مشروع قائم علي الاستدامة
حيث تم خلال 2020 انتاج كافة المواد الخاصة بالصيدليات من منتجات
صديقة للبيئة من خلال اعادة استخدام مواد مثل الورق و الكارتون
باستثناء البلاستيك و ذلك بفضل تقنية رقمية استثنائية تستخدم احبار
مائية بهدف تقليل النفايات و حماية البيئة ..
يتم وضع علامة خاصة علي تلك المواد المعاد تدويرها و التي تستخدم
في الصيدليات بشكل دائم فقد تم انتاج مائة الف عارض و 300 الف
منشور و ملصق و 10 الاف حامل عينات و ليس ذلك سوي بداية لهذا
المشروع صديق البيئة. (أنسامد).