ايطاليا:13 مليون جرعة لقاح تستخدم في إيطاليا حتي نهاية مارس

(أنسامد) - فبراير 22 - روما - اعلن فرانكو لوكاتيللي ، رئيس
مجلس الصحة الأعلى انه بحلول نهاية شهر مارس ، تكون ايكاليا قد
استخدمت 13 مليون جرعة من لقاح كوفيد 19 من بداية حملة التطعيم .
صرح لوكاتيللي فيحديث له مع برنامج "نصف ساعة أخرى" الذي أجرته
لوسيا أنونزياتا بدأت المرحلة الاولي مع توفيرا 4 ملايين و 700 ألف
جرعة ، استخدمنا حوالي 3/4 الدفعة الاولي- مقارنة بـ 6 ملايين
المشار إليها في البداية ..
واشار نحن في انتظار تطعيم 7 ملايين و 700 ألف أخرى متوقعة في
مارس.
و اكد ان ايطاليا من حيث عدد الجرعات التي يتم تناولها والسكان نحن
ثاني دولة في الاتحاد الأوروبي بعد ألمانيا ، أولاً من حيث السكان
الذين تم تلقيحهم بجرعة مضاعفة " (أنسامد).