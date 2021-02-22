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جمال و صحة - صحة
ايطاليا:13 مليون جرعة لقاح تستخدم في إيطاليا حتي نهاية مارس
    (أنسامد) - فبراير 22 - روما - اعلن فرانكو لوكاتيللي ، رئيس مجلس الصحة الأعلى انه بحلول نهاية شهر مارس ، تكون ايكاليا قد استخدمت 13 مليون جرعة من لقاح كوفيد 19 من بداية حملة التطعيم .

    صرح لوكاتيللي فيحديث له مع برنامج "نصف ساعة أخرى" الذي أجرته لوسيا أنونزياتا بدأت المرحلة الاولي مع توفيرا 4 ملايين و 700 ألف جرعة ، استخدمنا حوالي 3/4 الدفعة الاولي- مقارنة بـ 6 ملايين المشار إليها في البداية ..

    واشار نحن في انتظار تطعيم 7 ملايين و 700 ألف أخرى متوقعة في مارس.

    و اكد ان ايطاليا من حيث عدد الجرعات التي يتم تناولها والسكان نحن ثاني دولة في الاتحاد الأوروبي بعد ألمانيا ، أولاً من حيث السكان الذين تم تلقيحهم بجرعة مضاعفة " (أنسامد).

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