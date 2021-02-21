تقنية جديدة للأطراف الاصطناعية لليد

(أنسامد) - فبراير 21 - روما - يمكن للفصال العظمي أو التهاب المفاصل الروماتويدي أن يجعل من المستحيل إمساك القلم أو فتح زجاجة، كما تتسبب بعض الحوادث في كسر الأصابع. يقدم الطب اليوم أملًا جديدًا، وذلك بفضل إمكانية استعادة وظائف المفاصل بنفس مبدأ الأطراف الاصطناعية المستخدمة في الورك والركبة والكتف.



تختلف الأطراف الاصطناعية، بما في ذلك تلك المصنوعة من السيليكون، والتي ترتبط بتقنيات جراحية جديدة مثل تلك التي تم تطويرها في مستشفى بوليكلينيكو جيميلي في العاصمة الإيطالية روما.



يقول فينسينت جوزيف مازوني، مدير وحدة العمليات في المستشفى إن التقنيات الجراحية القديمة كانت تتضمن قطع الأوتار من أجل الوصول إلى المفاصل وتركيب الأطراف الاصطناعية لها.



وتابع : من خلال تقنية الوصول الجانبي الجديدة التي طورناها، نحن قادرون على تجنب الأوتار المثنية والباسطة لليد، وهذا يسمح للمريض بتحريك يده على الفور. (أنسامد).



