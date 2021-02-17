ايطاليا..اللقاح لموظفي المدرسة من 1 مارس

(أنسامد) - فبراير 17 - روما - اعلن المستشار الصحي الايطالي
فيليبو سالتامرتيني انه بداية من الاول من مارس -اذار - الحالي
سيتم التطعيم في منطقة ماركي بداية بالاطقم التعليمية يعقبها 2
مارس تطعيم رجال الشرطة و العدالة و القوات المسلحة و العاملين
بالبريد واقسام الشرطة و ذلك لزيادة اعداد المصابين بفيروس كورونا
مؤخرا .
و اشار الي ان مصل استرازينيكا سيتناوله الاشخاص من عمر 55 الي 65
سنة بينما مصل فايزر سيتناوله من هم فوق 67 سنة .
و اكد الي انه بداية من 20 فبراير سيتم تطعيم الافراد ما فوق 80
عاما واكد علي حجز 62 الف جرعة من التطعيم و سيتم تطعيم من لا
يستطيعون الحركة بالمنازل عن طريق الحجز بالبريد. (أنسامد).