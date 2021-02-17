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جمال و صحة - صحة
ايطاليا..اللقاح لموظفي المدرسة من 1 مارس
    (أنسامد) - فبراير 17 - روما - اعلن المستشار الصحي الايطالي فيليبو سالتامرتيني انه بداية من الاول من مارس -اذار - الحالي سيتم التطعيم في منطقة ماركي بداية بالاطقم التعليمية يعقبها 2 مارس تطعيم رجال الشرطة و العدالة و القوات المسلحة و العاملين بالبريد واقسام الشرطة و ذلك لزيادة اعداد المصابين بفيروس كورونا مؤخرا .

    و اشار الي ان مصل استرازينيكا سيتناوله الاشخاص من عمر 55 الي 65 سنة بينما مصل فايزر سيتناوله من هم فوق 67 سنة .

    و اكد الي انه بداية من 20 فبراير سيتم تطعيم الافراد ما فوق 80 عاما واكد علي حجز 62 الف جرعة من التطعيم و سيتم تطعيم من لا يستطيعون الحركة بالمنازل عن طريق الحجز بالبريد. (أنسامد).

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