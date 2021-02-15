إيطاليا-كورونا انخفاض الإصابات وضغط كبيرعلى المستشفيات

(أنسامد) - فبراير 15 - روما - أنسامد - 15 فبراير/ شباط - شهد الأسبوع المنقضي انخفاضا واضحا في عدد الإصابات الجديدة بفيروس كورونا، رافقه انخفاض في الضغط على الخدمات الصحية في المناطق غير الحرجة.



ورغم ذلك، فقد استمر العدد المرتفع للمرضى في حالات خطرة والوفيات، تلك هو ملخص الوضع في كورونا في فريولي- فينسيا - جوليا، وفق العالم الخبير في البيانات لدى المدرسة الدولية للدراسات المتقدمة، جيدو سانجنيتي.



وتابع العالم بشأن هذه المنطقة: "خلال الأسبوع المنقضي، تم رصد 2161 حالة جديدة- مقابل 2691 حالة في الأسبوع الأسبق، أي بانخفاض قدره 19،7%، ف يحين ارتفع عدد الأشخاص الذين خضعوا للفحص لأول مرة إلى 17210، مقابل 14838 حالة الأسبوع الأسبق".



وأضاف:" على الصعيد الوطني، بلغت نسبة الحالات الجديدة والأشخاص الذين تم فحصهم 11،9%"، مشيرا إلى أن الضغط في المناطق الحرجة على الخدمات الصحية لا يزال مرتفع بشدة، لاسيما في غرف الانعاش.



وأشار إلى أن وضع الخدمات الصحية العادية يتحسن مع تسجيل 440 حالة استقبال للمستشفيات خلال الأسبوع المنقضي، بالمقارنة بـ 536 حالة في الأسبوع السابق له، و605، في الأسبوع الأسبق.



وبين سانجنيتي أن عدد الوفيات انخفض بشكل طفيف أيضا إلى 149 حالة تم تسجيلها في الفترة بين 6 و12 فبراير، وهي أقل من العدد البالغ 158 حالة المسجلة في الأسبوع الأسبق.



واختتم العالم بالقول أن الإصابات الجديدة تستمر في الانخفاض، وكذلك عدد الأشخاص الذين يتم كشف إصابتهم بالفيروس لأول مرة، كما أن الضغط على الخدمات لا يزال مرتفعا، رغم انخفاضه بشكل طفيف.



(أنسامد).



