دراسة:علاج مناعي جديد لتهدئة حساسية القطط

(أنسامد) - فبراير 9 - روما - سلطت مجلة Allergy ، المجلة الرسمية لـ EAACI ، الأكاديمية الأوروبية للمناعة السريرية والحساسية الضؤ علي احد العلاجات المناعية الجديدة لحساسية القطط.



نشرت المجلة دراسة أجراها معهد لوكسمبورغ للصحة يشير الي إمكانات الجرعات العالية من جزيء معين (oligonucleotide Cpg) ، في تعديل الاستجابة التحسسية للجهاز المناعي بنجاح لمسببات الحساسية الرئيسية للقطط (Fel D1) ، وبالتالي إحداث رد فعل يعزز التسامح وإلغاء السمات المميزة لحساسية القطط.



حلل الباحثون (في الوقت الحالي في خنازير غينيا) الآليات الجزيئية الكامنة وراء هذا التحمل واقترحوا نهجًا للعلاج المناعي قبل السريري لتحسين العلاج والسيطرة على هذا النوع الشائع من الحساسية.



تتميز الحساسية تجاه القطط بفرط الاستجابة المناعية المفرطة لبعض المواد المسببة للحساسية المرتبطة بالقطط ، وأبرزها FelD1 ، وهو بروتين يوجد عادة في لعابهم وغددهم وجلدهم وفرائهم. يمكن أن تتراوح مظاهر حساسية القطط من الأعراض الخفيفة إلى تطور الحالات الشديدة مثل التهاب الأنف والربو ، مع نتائج قاتلة.



العلاج الدوائي هو خيار للأشكال الأكثر اعتدالًا ، ولكن ، كما أوضح الباحثون ، يمكن أن يضمن العلاج المناعي المحدد للحساسية علاجًا فعالًا وطويل الأمد في الحالات الأكثر تقدمًا. (أنسامد).



