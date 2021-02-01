وزير الصحة:إيطاليا تبدأ تخفيف قيود كورونا في 6 أقاليم

(أنسامد) - فبراير 1 - روما - أعلن وزير الصحة الإيطالي روبيرتو سبيرانتسا، أن بلاده ستشرع في تخفيف الإجراءات الاحترازية المتخذة منعا لتفشي فيروس كورونا المستجد في 6 أقاليم إيطالية.



وذكر سبيرانتسا، في بيان ، أن الستة أقاليم، التي تشمل لاتيوم وعاصمته "روما"، ولومبارديا "ميلانو" ستتحول من اللون البرتقالي إلى الأصفر من حيث درجة الخطورة في الإصابة بالفيروس.



وأشار البيان إلى أنه سيتم السماح في هذه المناطق بفتح المطاعم والكافيهات والحانات على مدار اليوم، موضحا أنه بدءا من الساعة الـ6 مساء سيتعين عليهم استخدام خدمة التوصيل للمنازل، وخدمة توصيل الطلبات للمنازل.



وأضاف أنه سيتم فتح المتاحف مجددا أمام الزائرين مع استمرار حظر التجول من الساعة الـ10 مساء وحتى الـ5 صباحا، فضلا عن وقف حركة السفر بين الأقاليم.



يشار إلى أن إيطاليا تقترب من تلقيح مليوني شخص، حيث وفرت السلطات الصحية جرعات اللقاح الذي طورته شركتا "فايزر" الأمريكية و"بيونتك" الألمانية في المستشفيات. (أنسامد).



