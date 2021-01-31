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جمال و صحة - صحة
أطباء ايطاليون يدعون لاعطاء أولوية التطعيم لمرضى السكري أيضا
    (أنسامد) - يناير 31 - روما - قالت جمعية أطباء مرضى السكري والجمعية الإيطالية للسكري والجمعية الإيطالية لطب الغدد الصماء إن مرضى السكري يجب أن يكونوا من بين المواطنين أصحاب الأولوية في التطعيم ضد فيروس كورونا المستجد، بغض النظر عن العمر.

    ووجهت جمعية أطباء مرضى السكري والجمعية الإيطالية للسكري والجمعية الإيطالية لطب الغدد الصماء طلبا بهذا الصدد إلى وزارة الصحة ، ومفوض الطوارئ الصحية واللجنة الفنية العلمية.

    وأوضح رؤساء الجمعيات الثلاثة أن بيانات الرصد تشير إلى أن مرض كوفيد -19 لديه تشخيص أسوأ ومعدل وفيات أعلى لدى مرضى السكري.

    في إيطاليا، يوجد مرض السكري لدى 30% من المرضى الذين ماتوا بسبب فيروس كورونا، وهي نسبة أعلى بكثير من انتشار مرض السكري في عموم السكان، وفقا لبيانات المعهد العالي للصحة التي تضمنتها الرسالة أيضا. (أنسامد).

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