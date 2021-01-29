أجسام مضادة لدى 99% ممن حصلوا على لقاح كورونا

(أنسامد) - يناير 29 - روما - بعد 21 يومًا من إعطاء الجرعة الأولى من اللقاح المضاد لفيروس كورونا المستجد، طور 99% ممن حصلوا على اللقاح أجسامًا مضادة للفيروس، وفقا لبيانات المراقبة الأولى التي أجريت بين العاملين الصحيين في مستشفى بامبينو جيسو الإيطالي في روما.



حتى الآن، أعطيت الجرعة الأولى لما يقرب من 3000 عامل صحي لم يتعرضوا للفيروس أبدًا، فيما تم اعطاء الجرعة الثانية ل 1425 عامل في القطاع الصحي. بعد سبعة أيام من الجرعة الثانية، تم تطوير الأجسام المضادة لدى 100% ممن حصلوا على اللقاحات.



خضع العاملون في القطاع الصحي في مستشفى بامبينو جيسو للأطفال في روما للمراقبة من قبل فريق الطب المهني ومجمع علم الأحياء الدقيقة، بدعم من قسم علم المناعة الإكلينيكي وبالتنسيق مع إدارة الصحة.



كشفت المراقبة بعد 21 يومًا من الجرعة الأولى من لقاح فايزر عن استجابة إيجابية للأجسام المضادة لدى 99% ممن تم تطعيمهم، مع إنتاج كمية من الأجسام المضادة المحددة 50 مرة أعلى من الحد السلبي. بعد سبعة أيام من الجرعة الثانية ، تم تطوير الأجسام المضادة لدى 100% ممن تم تطعيمهم حتى الآن.



بعد 7 أيام فقط من إعطاء الجرعة الأولى، كانت هناك زيادة في خلايا الذاكرة B (تلك التي تحافظ على إنتاج الأجسام المضادة بمرور الوقت) في 80% من الاشخاص، وزيادة كبيرة في خلايا الذاكرة التائية (T) التي تنسق الاستجابة المناعية الكاملة ضد الفيروس في 64% من الأشخاص الملقحين.



بدءًا من اليوم الرابع عشر من الجرعة الأولى، أي بعد ظهور الأجسام المضادة الواقية والذاكرة المناعية و حتى الآن لم يتم تسجيل أي حالة إصابة بين العاملين الصحيين الذين تم تطعيمهم. (أنسامد).



