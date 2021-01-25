ايطاليا-سرطان الثدي:بدء حملة يمكن تجنب العلاج الكيماوي

(أنسامد) - يناير 25 - روما - بدأت في ايطاليا حملة بعنوان " يمكن تجنب العلاج الكيماوي "بهدف تعميم الفحص الجينومي لسرطان الثدي لجعل الاختبارات الجينومية متاحة في جميع أنحاء إيطاليا لباعتبارها افضل العلاجات ضد سرطان الثدي.



تقدمت المؤسسات الوطنية والمحلية من قبل حركة Europa Donna Italia للوقاية من سرطان الثدي وعلاجه ، والتي أطلقت الحملة الوطنية الجديدة "العلاج الكيميائي: إذا كان بإمكاني تجنبه".



تم فتح مجموعة توقيع عبر الإنترنت (europadonna.it/testgenomiciora) وبدأ تحدي اجتماعي جديد.



سيتم نشر مقاطع الفيديو التي يصنعها مؤيدو الحملة على صفحات Europa Donna على Facebook و Instagram كل ثلاثاء وجمعة (الوسم هو #testgenomiciora).



كما سيتم نشر الرسائل والمواد الإعلامية المتعلقة بأهمية الاختبارات الجينية على وسائل التواصل الاجتماعي الرئيسية. انضمت إلى المبادرة جمعيات علمية مختلفة تعمل في قطاع الأورام. (أنسامد).



