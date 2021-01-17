منح إيطاليا 7 ملايين يورو لجمع بلازما النقاهة

(أنسامد) - يناير 17 - روما - أنسامد - 17 يناير/ كانون الثاني - وافقت المفوضية الأوروبية على منح إيطاليا 7 ملايين يورو لدعم خدمات نقل الدم الإيطالية التي جمعت أو تجمع أو تخطط لجمع "بلازما النقاهة" لمكافحة تفشي فيروس كورونا المستجد، وفقا لما أعلنه مركز الدم القومي.



وجاء هذا القرار في إطار برنامج أداة دعم الطوارئ، الذي تم إنشاؤه لمساعدة الدول الأعضاء على التعامل مع وباء فيروس كورونا، حيث سيتم تخصيص هذه الأموال لمشاريع خدمات نقل الدم في 14 منطقة إيطالية.



وقال مركز الدم القومي إنه في شهر أغسطس الماضي، تم اختيار خدمة تنسيق نقل الدم الإقليمية في منطقة لومبارديا لتولي إدارة خدمات نقل الدم، حيث أعربت عن اهتمامها بالحصول على التمويل وأعدت المقترحات وفقًا للشروط الأوروبية. في المجموع ، تقدمت 14 منطقة ايطالية.



ستسمح الموافقة على المشاريع بالوصول إلى 100% من الأموال المطلوبة، حوالي 7 ملايين ومائة الف يورو، من أصل 36 مليون يورو أتاحتها المفوضية لإجمالي المشاريع. ومنح الاتحاد الأوروبي 7 ملايين يورو إلى إيطاليا لجمع بلازما "فرط المناعة".



يقول فينتشنزو دي أنجيليس، مدير مركز الدم القومي : في انتظار ظهور أدلة علمية حول فعالية بلازما "فرط المناعة" لمكافحة فيروس كوورنا، من الضروري مواصلة البحث حول هذا العلاج. (أنسامد).



