توزيع 25 ألف جهاز تأكسج نبضي على الصيدليات للمراقبة المنزلية

(أنسامد) - يناير 13 - روما - أنسامد - 13 يناير/ كانون الثاني - بدأت الجمعية الإيطالية لأمراض الرئية بالتعاون مع اتحاد الصيادلة توزيع 25 ألف جهاز مقياس التأكسج ، مجانا على 1200 صيدلية إيطالية، مخصصة للمراقبة المنزلية للمرضى الذين يعانون من أمراض الجهاز التنفسي.



وتهدف هذه المبادرة التي تمت برعاية اتحاد طلبيات الصيادلة الإيطاليين، هو تعزيز استخدام مقياس التأكسج لفحص مستويات الأكسجين في الدم للأشخاص المصابين بأمراض الجهاز التنفسي المزمنة وكذلك فيروس كورونا المستجد.



وتقوم المبادرة على توفير قياس مجاني لأكسجين الدم في الصيدليات المشاركة في المبادرة خلال مرحلتها الأولى، بينما ستتركز المرحلة الثانية من الحملة على مراقبة صحة الجهاز التنفسي للمرضى الذين يثبت إصابتهم بأمراض مرتبطة بذلك.



وتتضمن المبادرة، استطلاع تقصي حقائق، أذ سيجري المرضى قياسين في اليوم لمدة 8 أيام، وسيقوم الصيدلي بتسجيل النتائج على منصة كمبيوتر مخصصة، وسيتم توفير البيانات لأخصائي أمراض الرئية ضمن برنامج الجمعية الإيطالية لأمراض الرئة لدراسة مستويات تشبع الأكسجين لدى المرضى الضعفاء. (أنسامد).

