كوفيد: 17533 حالة جديدة و 620 وفاة

انسامد - 11 يناير - كانون الثاني - بعد فترة من الهدؤ النسبي - حيث كان هناك تباطؤ في منحنى الحالات منذ انتشار الوباء- عاد الوضع الوبائي في إيطاليا إلى التدهور ، مع ارتفاع مؤشر قابلية الانتقال Rt فوق 1 (إلى 1 ، 03) لأول مرة بعد 6 أسابيع. كما أن معدل الإصابة يتزايد مرة أخرى وأثر الوباء على خدمات الرعاية الاجتماعية آخذ في الازدياد ، مع وجود وحدات العناية المركزة التي تتجاوز العتبة الحرجة 30٪ من العمالة على المستوى الوطني.



تشير بيانات الرصد الأسبوعي لوزارة الصحة والمعهد العالي للصحة هذا الأسبوع إلى "تدهور عام" لمؤشرات الوباء مما أدى إلى "زيادة خطر انتشار وباء خارج عن السيطرة ولا يمكن السيطرة عليه".



