باحثون إيطاليون يتوصلون إلى مركب يقي من فيروس كورونا

أنسامد - 6 يناير/ كانون الثاني - توصل باحثون في نابولي إلى أن الغرغرة وبخاخة الأنف وقطرات العين التي تعتمد على بيروكسيد الهيدروجين، يمكنها أن تكون فعالة في الوقاية من عدوى فيروس كورونا، وكذلك مكافحة الفيروس للأشخاص الذين يعانون من أعراض قليلة للعدوى.



وبين الباحثون في دراسة أن بيروكسيد الهيدروجين المستخدم في غسول الفم، وكذلك في قطرات العين والأنف له فاعلية كبيرة في الحماية من فيروس كورونا، وهو الأمر الذي أكدته دراسة مماثلة أجراها باحثون في ميلانو.



ونشرت الدراسة في مجلة ايبيديمولوجي، التابعة لجامعة كامبريدج، تستند على الملاحظات اليومي لبعض المرضى الذين ثبتت إصابتهم بالفيروس، قبل أن تتحول مسحتهم إلى سلبية عقب خضوعهم لعلاج يعتمد على ثلاث مسارات، مكافحة الفيروس من مداخل الجسم الثلاث، الفم والأنف والعينين.



وأوضح أنطونيو ديل بريتي، استاذ طب العيون في جامعة فيدريكو الثاني في نابولي أنه يمكن تحييد الفيروس قبل أن يتمكن من الجسم، مشيرا إلى أن ذلك يحدث في غضون يومين في المتوسط، مشيرا إلى أن الغرغرة التي تحتوي على 3% من بيروكسيد الهيدروجين، وبخاخات الأنف التي تحتوي على 1،5% من نفس المادة، وقطرات العين بنسبة 0،01%، تعزز الدفاعات الطبيعية ضد الفيروس.



كما لاحظ الباحثون أيضا أن تناول يوميا أدوية تعتمد في الأساس على بوفيدون اليود 0،6، تعزز من هذه الحماية أيضا.



ورغم هذه النتائج، إلا أنها لا تزال بحاجة إلى تحويلها إلى بروتوكول حقيقي، وتجريبها علميا على نطاق واسع من المرضى والمواطنين.



وبين ديل بريتي أن الدراسة مثيرة للاهتمام علميا، ولكن لا يوجد موارد كافية لجعلها بروتوكولا حقيقيا، مشيرا إلى ضرورة توفير 200 ألف يورو من أجل إتمام ذلك، موضحا أن الباحثين يفكرون في إطلاق مبادرة تمويل جماعي من أجل تنفيذها.

