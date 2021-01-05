ايطاليا:تطعيم 179 الف شخص

انسسامد - 5 يناير - كانون الثاني - صرح فرانكو لوكاتيللي ، رئيس المجلس الصحي الأعلىانه قد تم تطعيم 179 الف شخص و هوو رقم كبير خاصة و ان إيطاليا ، "هي الدولة الثانية في أوروبا من حيث عدد التطعيمات التي تم استخدامها علي الايطاليين.



ونبه الي ارتفاع نسبة المسحات الإيجابية إلى 17٪ و الي أن عدد الأماكن المشغولة في اقسام العناية الطبية والمركزة مازال كبيراو ان هذا هو مايجب أن يوجهنا نحو العمل علي خفض هذه الارقام ، وهو أيضا أساس الإجراءات المتخذة في الساعات القليلة الماضية ". و اشار من ناحية اخري الي ان الوضع في ايطاليا أفضل بكثير من الوضع في البلدان الأخرى ، لكن هذا لا يعني أنه يمكننا تخفيف الاجراءات ، أو اعتبار أنفسنا بعيدًا عن الخطر أو تجنب الموجة الثالثة.. فيما يتعلق باحتمال حدوث موجة ثالثة من الإصابات نتيجة السفر في أيام العطلات ، قال لوكاتيلي إن حرية الحركة مستمرة ،و انه لا يوجد بها منحنى وبائي خارج عن السيطرة.



