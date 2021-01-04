ايطاليا: تواصل حملة التطعيم ضد كوفيد 19

انسامد - 4 يناير - كانون الثاني - وفقًا للبيانات الرسمية التي تم
تحديثها في وقت متأخر من الصباح ، ارتفع عدد الإيطاليين الذين تم
تطعيمهم ضد كوفيد إلى 84.027.
لاتسيو ، التي تم تطعيم 17374 من سكانها، هي المنطقة التي بها أكبر
عدد من الإدارات بشكل مطلق ؛ بينما تتصدر مقاطعة ترينتو المتمتعة
بالحكم الذاتي الترتيب من حيث النسبة المئوية للتلقيح (45.1٪) من
عدد الجرعات المقدمة (4،975).
في 27 كانون الأول (ديسمبر) ، تم تسليم 9750 جرعة من اللقاح ، تم
إعطاؤها بالكامل. من 30 ديسمبر إلى 1 يناير ، تم تسليم 469،950
أخرى ، وتجري إدارتها حاليًا.
تحتل إيطاليا المرتبة الثانية في أوروبا بعد ألمانيا من حيث عدد
الأشخاص الذين تم تلقيحم بالمصل المضاد لكوفيد 19.