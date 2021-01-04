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ايطاليا: تواصل حملة التطعيم ضد كوفيد 19
    انسامد - 4 يناير - كانون الثاني - وفقًا للبيانات الرسمية التي تم تحديثها في وقت متأخر من الصباح ، ارتفع عدد الإيطاليين الذين تم تطعيمهم ضد كوفيد إلى 84.027. لاتسيو ، التي تم تطعيم 17374 من سكانها، هي المنطقة التي بها أكبر عدد من الإدارات بشكل مطلق ؛ بينما تتصدر مقاطعة ترينتو المتمتعة بالحكم الذاتي الترتيب من حيث النسبة المئوية للتلقيح (45.1٪) من عدد الجرعات المقدمة (4،975).

    في 27 كانون الأول (ديسمبر) ، تم تسليم 9750 جرعة من اللقاح ، تم إعطاؤها بالكامل. من 30 ديسمبر إلى 1 يناير ، تم تسليم 469،950 أخرى ، وتجري إدارتها حاليًا.

    تحتل إيطاليا المرتبة الثانية في أوروبا بعد ألمانيا من حيث عدد الأشخاص الذين تم تلقيحم بالمصل المضاد لكوفيد 19.

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