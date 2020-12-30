دراسة:الأشخاص الذين يرتدون كمامة أقل توترا واكتئابا

أنسامد - 30 ديسمبر/ كانون الأول - كشفت دراسة لباحثون في قسم العلوم النفسية بجامعة أدنبره بالمملكة المتحدة أن الأشخاص الذين يرتدون الكمامات يكونون أقل توترا واكتئابا.



وأجريت الدراسة على 11 ألف شخص، إذ أشار المشاركون فيها إلى أن ارتداء الكمامية يساعدهم ليس فقط على تجنب الإصابة بفيروس كورونا المستجد ولكن لخفض الاحساس بالتوتر والوحدة، وأن يكونوا في حالة جيدة في العموم.



ولفتت الدراسة التي ظهرت على موقع الأرشيف الدولي، إلى أن استخدام الكمامة ليس فقط مهم لتقليل العدوى بكورونا، ولكنها أيضا جيدة للصحة العقلية والنفسية.



وجمع الباحثون القائمون على الدراسة البيانات من خلال منصة كوالتريكس بين أبريل ويونيه 2020. ومن أجل الوصول لهذه النتيجة، تواصل الباحثون مع 11 ألف شخص حول المملكة المتحدة، ضمن برنامج كوفيد لايف، وهي مبادرة وضعتها الجامعة الاسكتلندية من أجل قياس تأثير وباء كورونا على الصحة والرفاهية في البلد.



وأظهرت الدراسة أن فرص الاحساس بالتوتر تنخفض بنسبة 58%، لدى الأشخاص الذين يرتدون الكمامات، دون غيرهم، في حين ينخفض لديهم أيضا الاحساس بالاكتئاب بنسبة 25%.



الدراسة أوضحت أيضا أن ارتدء الكمامة تقلل الاحساس بالوحدة بنسبة 67% لدى الأشخاص الذين يرتدونها.



