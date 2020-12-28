وزير الصحة الإيطالي بعد بدءالتطعيمات:النور قادم

أنسامد - 28 ديسمبر/ كانون الاول - أحتفى وزير الصحة الإيطالي، روبرتو سبيرانزا، ببدء حملة التلقيح ضد فيروس كورونا في البلاد، مشيرا إلى أن روما كانت تنتظر هذا اليوم منذ فترة طويلة، مطالبا المواطنين بالحفاظ على حذرهم.



وتابع الوزير، عقب إعطاء أول ثلاثة تطعيمات ضد الفيروس في سبالانزاني في العاصمة الإيطالية، روما:" جاء اليوم الذي انتظرناه في الوقت المناسب، النور قادم، ولكن علينا المقاومة بضعة أشهر أخرى.



وحذر الوزير المواطنين من التخلي عن الحذر ضد وباء كورونا، مع بدء التطعيم، قائلا:" لم ينته الأمر بعد، ونحن بحاجة دائما إلى احترام القواعد".



على صعيد آخر، أكد جيوفاني سيباستيناي، العالم في معهد تطبيقات الحساب التابع للمجلس القومي للبحوث أن إيطاليا تمر بمرحلة زيادة في الإصابات في الوقت الحالي.



