جنوة : اختبارات جديدة للكشف عن كورونا في ثلاث دقائق

أنسامد - 27 ديسمبر/ كانون الأول - ستكون شركة Asl 3 الايطالية
التي يقع مقرها في مدينة جنوة أول شركة محلية في إيطاليا تستخدم
اختبارات مستضدة جديدة فائقة السرعة قادرة على تحديد الاصابة
بفيروس كورونا في 3 دقائق بنسبة تأكيد 97-98% في الأسابيع المقبلة.
طورت هذه المسحات شركة Seegene الكورية، وتم اختبارها بنجاح في
مستشفى سان مارتينو في مدينة جنوة.
أعلن ذلك جيوفاني توتي، رئيس منطقة ليجوريا، و جيانكارلو إيكاردي
رئيس قسم النظافة في سان مارتينو، ولويجي بوتارو مدير شركة Asl 3،
ولويجي ماسكارينو، الرئيس التنفيذي لشركة Seegene في إيطاليا.