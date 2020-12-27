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جمال و صحة - صحة
جنوة : اختبارات جديدة للكشف عن كورونا في ثلاث دقائق
    أنسامد - 27 ديسمبر/ كانون الأول - ستكون شركة Asl 3 الايطالية التي يقع مقرها في مدينة جنوة أول شركة محلية في إيطاليا تستخدم اختبارات مستضدة جديدة فائقة السرعة قادرة على تحديد الاصابة بفيروس كورونا في 3 دقائق بنسبة تأكيد 97-98% في الأسابيع المقبلة.

    طورت هذه المسحات شركة Seegene الكورية، وتم اختبارها بنجاح في مستشفى سان مارتينو في مدينة جنوة.

    أعلن ذلك جيوفاني توتي، رئيس منطقة ليجوريا، و جيانكارلو إيكاردي رئيس قسم النظافة في سان مارتينو، ولويجي بوتارو مدير شركة Asl 3، ولويجي ماسكارينو، الرئيس التنفيذي لشركة Seegene في إيطاليا.

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