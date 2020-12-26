إيطاليا إحتفلت بعيد الميلاد وسط إغلاق تام بسبب كورونا

أنسامد- 26 ديمسبر /كانون الأول - إحتفلت إيطاليا بعيد الميلاد في حالة إغلاق بعد القيود الحكومية التي تهدف إلى وقف الاتصال الاجتماعي خلال موسم الأعياد الذي يغذي موجة جديدة من عدوى COVID-19 التي بدأت يوم الخميس.



ستكون الأمة بأكملها "منطقة حمراء" طوال الأسبوعين المقبلين باستثناء أربعة أيام ، مما يعني إغلاق الحانات والمطاعم والمتاجر غير الأساسية ولا يُسمح للأشخاص بالخروج من المنزل إلا إذا كان لديهم سبب وجيه.



في أيام العمل الأربعة الأخرى ، ستكون إيطاليا منطقة برتقالية ، حيث تفتح المتاجر أبوابها ويسمح للناس بالتنقل في مدنهم الأصلية ، لكن الحانات والمطاعم مغلقة ، باستثناء خدمات الوجبات الجاهزة.



يستمر الجزء الأول من الإغلاق حتى يوم الأحد 27 ديسمبر.



سيتحول المواطن بعد ذلك إلى اللون البرتقالي لمدة ثلاثة أيام قبل أن يعود إلى اللون الأحمر في ليلة رأس السنة.



