إيطاليا : آلاف المرضى ضحايا لاثار غير مباشرة لكورونا

أنسامد - 20 ديسمبر/ كانون الأول - تأثر ما يقرب من 700.000 شخص من المرضى الذين يعانون من التهاب الشعب الهوائية أو قصور في الكلى أو القلب من الآثار غير المباشرة لتفشي فيروس كورونا المستجد في إيطاليا، وذلك بسبب حرمانهم من الرعاية الصحية في المستشفيات بسبب الوباء.



ووفقا لاتحاد جمعيات أطباء الباطنة في المستشفيات، فإن المرضى المصابين بأمراض مزمنة كانوا الأكثر تأثرا، حيث حرم ما يقرب من 400.000 من الحصول على الرعاية الصحية في المستشفيات.



جاءت تلك التقديرات استنادا إلى بيانات عن حالات دخول المستشفيات لعام 2018، وهي أحدث البيانات المتاحة على الموقع الإلكتروني لوزارة الصحة وبناءً على نماذج الخروج من المستشفيات. وقام اتحاد جمعيات أطباء الباطنة في المستشفيات بمقارنة تلك البيانات مع بيانات المرضى الذين عولجوا في أجنحة الطب الباطني عام 2020.



في عام 2018، تلقى 995.951 شخصا الرعاية الصحية في أقسام الطب الباطني، من بينهم 56% مرضى مصابون بأمراض مزمنة. من بين ما يقرب من 1.8 مليون مصاب بكورونا، كان هناك ما يقرب من 90.000 شخص تم نقلهم إلى المستشفيات، من بينهم 70% (63000) في أقسام الطب الباطني.



