أطباء إيطاليون : يمكن إعطاء لقاح كورونا لمرضى الحساسية

أنسامد - 13 ديسمبر/ كانون الأول - كشف أطباء إيطاليون أنه من الممكن إعطاء لقاح كورونا للمرضى الماصبين بالحساسيه خلال حملة التطعيم المقرر انطلاقها في البلاد، مؤكدين أنه لن يكون من الضروري حرمان مرضى الحساسية من اللقاح.



وأكدت الجمعية الإيطالية للحساسية والربو والمناعة السريرية والجمعية الإيطالية لأطباء الحساسية والمناعة أن أنواعا أخرى من اللقاحات يمكن أن تسبب بشكل متقطع تفاعلات حساسية شديدة نادرة.



ومع ذلك، يمكن إدارتها بشكل مناسب إذا تم إجراء التطعيم في بيئة محمية مثل وحدات الحساسية في المستشفيات. لذلك، أعربت الجمعية الإيطالية للحساسية والربو والمناعة السريرية والجمعية الإيطالية لأطباء الحساسية والمناعة عن استعدادهما لتقديم نصائحهما وخبراتهما لإدارة عمليات إعطاء لقاح كورونا لمرضى الحساسية عند إطلاق حملة التطعيم.



وأضافت الشركتان : ينص بروتوكول العلاج بوضوح على أنه لا ينبغي إعطاؤه لأولئك الذين يعانون من الحساسية الشديدة وأن الشخصين الذين عانوا من نوبات الحساسية في المملكة المتحدة كان لديهم الأدرينالين على وجه التحديد لأنهم كانوا يعلمون أنهم مصابون بالفعل.



