دراسة: كورونا موجود في إيطاليا منذ ديسمبر من العام الماضي

أنسامد - 11 ديسمبر/ كانون الأول - كشفت دراسة أجرتها جامعة ميلانو في إيطاليا أن فيروس كورونا المستجد كان منتشرا في إيطاليا منذ نهاية الخريف من العام الماضي، بعد اكتشافه لدى طفل يبلغ من العمر أربعة أعوام.



وأوضحت الدراسة أن الطفل كانت تبدو عليه أعراض الحصبة، الا أن تلك الأعراض كانت لفيروس كورونا، ولكن لم يكن بالإمكان تصور وجود الفيروس بعد لأن ذلك كان في الأول من ديسمبر 2019.



كشفت المسحة التي أُجريت لطفل يبلغ من العمر 4 سنوات والذي بدأ بالفعل يشعر بالسوء مع السعال والتهاب الأنف في 21 نوفمبر، عن وجود الفيروس قبل 3 أشهر على الأقل من اكتشاف الحالة الأولى في بلدة كودوجنو.



