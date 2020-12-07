ايطاليا-وزير الصحة:انخفاض معدل عدوى كورونا يكشف جدوى الحجر

أنسامد - 7 ديسمبر/ كانون الأول - كشف وزير الصحة الإيطالي، روبيرتو سبيرانزا، أن تراجع معدل العدوى في إيطاليا خلال الشهر الأخير، وفقا للبيانات التي تسجلها الوزارة، يكشف عن مدى جدوى الإجراءات التي تم اتخاذها لكبح جماح الموجة الثانية من الوباء.



وأوضح الوزير:" لو لاحظنا منحنى العدوى أو مؤشرات انتقال الفيروس، في البضعة أسابيع، سنجدها انخفضت من 1،7، إلى 1،4، ثم إلى 1،18، و1،08، قبل أن تصل في الوقت الحالي، وفقا لبيانات المتابعة إلى 0،91.



وتابع الوزير خلال تصريحات لصحيفة "سول 24 أوري" بالقول إنه خلال الخمسة أسابيع الأخيرة، فقد انخفض معدل العدوى من نسبة مقلقة جدا تصل إلى 1،7، إلى 0،91، مشيرا إلى أن هذا يكشف عن آثار الإجراءات التي تم تبينها للتصدي لكورونا.



وأضاف الوزير أن هدف الحكومة والمناطق الإيطالية، كان خفض معدل العدوى إلى 1، قبل أن يستدرك: "لقد نجحنا في النهاية، لكن ولكن يبقى هناك عملية صعبة جدا لا تزال جارية".



