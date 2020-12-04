دراسة: يعاني واحد من كل ثلاثة أشخاص في العالم من نقص الحديد

انسامد - 4 ديسمبر - كانون الاول - صرح بيترو مانويل فيرارو ، الأستاذ المساعد في طب الكلى بالجامعة ان شخص واحد من كل 3 أشخاص في العالم من نقص الحديد: و اشار الي ان هذه واحدة من أكثر المشاكل التي يتم التغاضي عنها ، على الرغم من سهولة التعرف عليها من خلال فحص الدم. و بمناسبة الاحتفال باليوم العالمي لنقص الحديد الذي تأسس عام 2015 لزيادة الوعي بالدور الحيوي للحديد في الجسم لإنه في الواقع عنصر أساسي للحفاظ على الوظائف الحيوية: فهو يتدخل في إنتاج خلايا الدم الحمراء ، ويضمن الأداء الفعال للقلب والدماغ ، ويقوي جهاز المناعة ، ويقي من العدوى والأمراض... بدون توفر كمية كافية من الحديد ، لا يمكن لجسم الإنسان أن يعمل بشكل صحيح ويكون التأثير على الصحة ونوعية الحياة كبيرًا: التعب ، والصداع ، وضيق التنفس ، والشحوب ، والأظافر الهشة والشعر ، والتعرض للعدوى ، والتهيج ، ضعف التركيز هو أكثر الأعراض شيوعًا ، والتي يمكن أن تحدث في أي عمر.



و اشار انه خلال فترة الإنجاب ، تعاني 1 من كل 3 نساء من هذه الحالة ، بسبب غزارة الدورة الشهرية أو سوء الامتصاص أو نقص الطعام.



