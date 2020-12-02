ايطاليا..اليوم العالمي لمكافحة الايدز

انسامد - 2 ديسمبر - كانون الاول - ان التقدم في مكافحة الإيدز قد تباطأ بالفعل في عام 2019 بسبب وباء كوفيد -19 ، الذي أدى ، على الأقل في الجزء الأول من العام ، إلى انقطاع العديد من خدمات العلاج والتشخيص ، تسبب في النكسة النهائيةو هي إلغاء الأهداف المحددة لعام 2020. في عام 2019 ، كان هناك 38 مليون شخص مصاب بفيروس نقص المناعة المكتسبة في العالم ، وتم تشخيص 1.7 مليون حالة جديدة و 690 ألف شخص ماتوا لأسباب تتعلق بفيروس نقص المناعة البشرية... يدفع الأطفال والمراهقون ثمناً باهظاً ، وهم الأكثر إهمالاً والذين لا يحصلون على العلاج في كثير من الأحيان ، كما يتضح من البيانات التي قدمتها منظمة الصحة العالمية واليونيسيف بمناسبة اليوم العالمي للإيدز.



في العام الماضي ، أصيب 320.000 طفل ومراهق بفيروس نقص المناعة البشرية ، بمعدل 1 كل 100 ثانية ، ولكن وفقًا لتقارير اليونيسف ، حصل أكثر من نصف الأطفال في العالم على علاجات منقذة للحياة ، وهي أقل بكثير من التغطية المقدمة إلى الأمهات (85٪) والبالغون المصابون بفيروس نقص المناعة وتصل الي (82٪). توفي حوالي 110 آلاف طفل بسبب الإيدز في عام 2019.



لقد تباطأ التقدم في خدمات فيروس نقص المناعة البشرية حتى قبل الوباء ، مما جعل من المستحيل الوصول إلى الهدف المحدد لعام 2020 وهو 90-90-90 ، وهو أن يكون 90٪ من المصابين بفيروس نقص المناعة البشرية. على دراية بوضعهم ، تم تشخيص 90٪ من الأشخاص في العلاج ، و 90٪ ممن يخضعون للعلاج بقمع الفيروس المراحل الضائعة التي ستزيد من صعوبة الوصول إلى نهاية الإيدز بحلول عام 2030 ، كما تشير منظمة الصحة العالمية.



يؤدي تعطيل خدمات فيروس نقص المناعة البشرية الأساسية بسبب وباء كورونا إلى تعريض حياة العديد من الأشخاص للخطر بسبب عدم القدرة على تحريك الناس والحصول على الأدوية والأضرار الاقتصادية التي تجعل هذه الخدمات غير متاحة للكثيرين. في يوليو الماضي ، عانى ثلث الأشخاص الذين يتلقون العلاج من انقطاع في الإمداد. وفقًا لمنظمة الصحة العالمية وبرنامج الأمم المتحدة المشترك المعني بفيروس نقص المناعة / الإيدز ، فإن ستة أشهر من انقطاع الوصول إلى أدوية فيروس نقص المناعة البشرية يمكن أن تؤدي إلى الوفاة المرتبطة بالإيدز في عام 2020 في أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى.



