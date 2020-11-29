إيطاليا : النقابات الطبية تدعو لعدم تخفيف قيود مكافحة كورونا

أنسامد - 29 نوفمبر / تشرين الثاني - تُظهر البيانات مؤشرات على تباطؤ انتشار وباء فيروس كورونا المستجد في إيطاليا، الا أن وضع المنظومة الصحية في المستشفيات المكتظة بشكل كبير مع ارتفاع معدلات إشغال وحدات العناية المركزة يتطلب عدم تخفيف الإجراءات التقييدية.



ودعت النقابات الطبية في إيطاليا لعدم تخفيف الإجراءات التقييدية الخاصة بمكافحة انتشار فيروس كورونا المستجد مع اقتراب الاحتفال بعيد الميلاد.



وأشارت إلى أنه في الأسبوع الماضي، تم تسجيل أكثر من 200 ألف حالة جديدة مصابة بفيروس كورونا و 4980 حالة وفاة، في حين بلغ عدد الحالات التي ظهرت عليها الأعراض وتتلقى الرعاية الطبية في المستشفيات أكثر من 34 ألف حالة.



يواجه العاملون في القطاع الصحي الذين يعملون يوميًا ليلًا ونهارًا في مكافحة وباء كورونا المستجد جميع أنواع المشكلات الحرجة بسبب اكتظاظ المستشفيات، ما قد يؤثر على البلد بأكمله مع الموجة الثانية من الوباء.



وبالتالي، فإن أي تخفيف لقيود مكافحة كورونا يمكن أن يعرض للخطر حياة المرضى المصابين بالمرض وصحة المرضى الذين يعانون من أمراض أخرى، وفقا للنقابات الطبية الايطالية.



