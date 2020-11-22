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جمال و صحة - صحة
حملة تطعيم غير مسبوقة ضد كورونا في ايطاليا
    أنسامد - 22 نوفمبر / تشرين الثاني - صرح وزير الصحة الإيطالي روبرتو سبيرانزا انه ستكون هناك حملة تطعيم ضد وباء فيروس كورونا المستجد في البلاد، ستكون على الأرجح غير مسبوقة وستتطلب التزامًا غير عاديا من جميع الفئات في هذا الصدد.

    وأضاف أن حملة التطعيم ضد فيروس كورونا باستخدام اللقاح المنتظر ستبدأ اعتبارًا من نهاية شهر يناير، مع الحصول على الجرعات الأولى.

    وأوضح وزير الصحة أن الجرعات الأولى من لقاح كورونا ستذهب للفئات الأكثر تعرضًا للاصابة بالوباء، بدءًا من العاملين في المجال الصحي وكبار السن في دور الرعاية الصحية وكبار السن المصابين بأمراض.

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