كورونا: يمكن للأشخاص الأصحاء ممارسة الرياضة باستخدام قناع

أنسامد - 20 نوفمبر / تشرين الثاني - كشفت دراسة نشرتها الجمعية الأمريكية لأمراض الصدر أنه يمكن ممارسة الرياضة بالنسبة للاشخاص الاصحاء غير المصابين بفيروس كورونا بشرط استخدام القناع الطبي.



وتقول الدراسة : إذا كنت بصحة جيدة، يمكنك أيضًا القيام بنشاط بدني باستخدام القناع ، دون أن يؤثر ذلك على الوظائف الفسيولوجية مثل مستوى الأكسجين في الدم.



قام الباحثون بتحليل العشرات من الدراسات المنشورة سابقًا والتي تضمنت أنواعًا مختلفة من المجهود البدني ونماذج مختلفة من الأقنعة.



وأوضحت الدراسة أنه على الرغم من أن النشاط البدني باستخدام القناع قد يوحي بأن الجهد المبذول للتنفس أكبر، إلا أن التأثيرات على الوظائف الفسيولوجية ضعيفة، مضيفة أنه لا يوجد دليل يشير إلى اختلافات فيما يتعلق بالجنس أو العمر في الاستجابة للتمرين باستخدام الأقنعة.



وأوضحت الدراسة أنه أثناء التمرين يمكن أن تحدث تأثيرات مثل الشعور بضيق في التنفس أو أن يصبح الوجه أكثر سخونة أو يتعرق أكثر من المعتاد، الا أن ذلك ليس له تأثير على وظيفة القلب والرئة لدى الأشخاص الذين يتمتعون بصحة جيدة.



