دراسة إيطالية:استمرار مقاومة الأجسام المضادة لبروتين الفيروس

أنسامد - 18 نوفمبر/ تشرين الثاني - كشف باحثون في المعهد العالي للصحة الإيطالي عن استمرار الأجسام المضادة في جسم الأشخاص الذين سبق إصابتهم بفيروس كورونا خلال الموجة الأولى للفيروس، موضحين أن هذه الأجسام لا تزال فعالة في مقاومة بروتين الفيروس .



وبحسب البيانات التي توصل إليها الباحثون أن الاختبارات المصلية التي أجريت على عينة من حوالي 7 ألاف مصاب في خمس بلديات في ترينتينو، تعرضوا للعدوى خلال الموجة الأولى أن الأجسام المضادة لديهم توقف البروتين الذي يحمي الفيروس.



وأعلن عن هذه النتائج جيوفاني ريزا، من الإدارة العامة للوقاية في وزارة الصحة، خلال مؤتمر صحفي عقد بخاصية الفيديو.



