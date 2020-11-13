ارتفاع حالات الاصابة بالورم الميلانيني في ايطاليا

أنسامد - 13 نوفمبر / تشرين الثاني - ارتفعت حالات الاصابة بالورم الميلانيني أو ما يعرف بالميلانوما في إيطاليا بنسبة 20% في عام واحد من 12300 في عام 2019 إلى ما يقرب من 14900 في عام 2020.



ولم يشهد أي ورم آخر مثل هذه الزيادة الكبيرة في الأشهر الـ 12 الماضية. وجاءت هذه الزيادة نتيجة لتوافر أدوات أفضل للتشخيص وزيادة مشاركة المواطنين في حملات التوعية لمكافحة الاورام.



بالنسبة للمتخصصين، فإن التعرض غير الصحيح للشمس عند المراهقين واستخدام المصابيح له تأثير أيضا.



تقول باولا كيرولو، مديرة قسم الميلانوما والأورام النادرة في المعهد الأوروبي للأورام في ميلانو بإيطاليا : الورم الميلانيني هو ثاني أكثر أنواع السرطانات شيوعًا لدى الرجال تحت سن الخمسين والثالث عند النساء في تلك الفئة العمرية.



