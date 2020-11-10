سبيرانزا-كورونا:الحذر لا يزال مطلوبًارغم الاعلان عن اللقاح

انسامد - 10 نوفمبر - تشرين الثاني - رحب وزير الصحة الإيطالي روبرتو سبيرانزا اليوم بإعلان شركتي فايزر و بيونتكس أن لقاح كورونا قد أثبت فعاليته بنسبة 90٪ في المرحلة الثالثة من التجارب ، لكنه أضاف أنه لا يجب التخلى عن الحذر فيما يتعلق باحترام القواعد لمنع العدوى.



وقالت سبيرانزا في منشور على فيسبوك: "أخبار اليوم عن لقاح فيروس كورونا مشجعة الا ان هذا لا يغني عن الاجراءات الاحترازية حيث انه من المبكر جدا الحديث عن التخلي عن الحذر.



و اشار الي ان البحث العلمي هو المفتاح الحقيقي للتغلب على حالة الطوارئو اضاف انه في غضون ذلك ، يجب ألا ننسى أبدًا أن سلوك كل واحد منا لا غنى عنه لإسقاط منحنى العدوى.



