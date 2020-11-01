ايطاليا : مخاوف من ارتفاع وفيات مرضى القلب بسبب كورونا

أنسامد في الأول من نوفمبر / تشرين الثاني - حذرت الجمعية الإيطالية لأمراض القلب من أن تعليق عمل عيادات أمراض القلب ووحدات عناية القلب المركزة بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد قد يكون له عواقب وخيمة مع زيادة وفيات مرضى القلب.



وقال سيرو إندولفي رئيس الجمعية الإيطالية لأمراض القلب : في بعض المناطق، لا سيما في الجنوب، تم إغلاق عيادات أمراض القلب وإفراغ أقسام أمراض القلب بسبب تزايد عدد العاملين الصحيين المصابين أو بسبب تحويل العديد من أقسام أمراض القلب إلى أقسام لاستقبال مرضى كورونا.



وتابع أن الموجة الأولى من وباء فيروس كورونا تسببت في انخفاض بنسبة تزيد عن 50% في حالات استقبال مرضى القلب في المستشفيات، مصحوبة بزيادة ثلاثة أضعاف في معدل الوفيات في المستشفيات، مضيفا أنه إذا زادت أعداد المصابين بشكل أكبر، فمن المتوقع حدوث تأثير أكبر للوباء على مرضى القلب والأوعية الدموية مقارنة بشهر مارس الماضي.



