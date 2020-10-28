كورونا-ايطاليا:80بالمائة من الاصابات بدون أعراض

أنسامد - 28 أكتوبر/ تشرين الأول - كشف المعهد العالي للصحة في إيطاليا أنه من المحتمل أن يكون أكثر من 80% من المصابين بعدوى كورونا في الوقت الحالي لا تظهر عليهم أعراض أو يعانون من أعراض قليلة.



وأوضح فلافيا ريكاردو، رئيس المعهد، في تصريحات لوكالة "أنسا" أن عدد المرضى الذين لا تظهر عليهم أعراض إصابة لفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، يزداد مقارنة بالأشهر الأولى للوباء في بداية العام الجاري.



وبين فلافيا أن الأشخاص الذين لم تظهر عليهم الأعراض خلال الاختبارات التي أجريت في الفترة بين 20 يوليو و20 أكتوبر، بلغوا 56،5% من العدد الإجمالي، مقارنة فقط بـ 15،1% خلال الشهور الأولى للوباء بين 20 فبراير و20 مايو.



ونشر المعهد في 20 أكتوبر، تقريرا شرح فيه البيانات الكاملة عن وباء كورونا والأعراض الجديدة وكذلك نسبة الحالات التي لا تظهر عليها الأعراض خلال الفترة الأخيرة.



وفسر المعهد زيادة الإصابات بالعدد الكبير للمسحات التي تم إجرائها على الأشخاص المخالطين للمصابين منذ بداية الوباء.



