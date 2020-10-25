مسؤول ايطالي: يمكن تجب الإغلاق الشامل مع اتخاذ اجراءات عاجلة

أنسامد- 25 أكتوبر/ تشرين الأول - قال والتر ريتشاردي، مستشار وزير الصحة الايطالي وأستاذ الصحة في الجامعة الكاثوليكية إنه يمكن تجنب الإغلاق الشامل إذا تم اتخاذ تدابير سريعة وعاجلة وقوية لمكافحة انتشار فيروس كورونا المستجد.



وأضاف ريتشاردي : يمكن تجنب الإغلاق العام إذا تم اتخاذ تدابير سريعة وعاجلة وقوية الآن، ولكن ليس مع التدابير المتخذة حاليًا.



على سبيل المثال تدابير حظر التجول لم تثبت فعاليتها في بلدان مثل فرنسا وإسبانيا.



وتابع : إننا نواجه اتجاهًا متسارعا لانتشار الفيروس لأننا لم نفعل ما كان يجب علينا فعله قبل أسبوعين، مشيرا إلى أن حالات الاصابة قد تتضاعف بين يوم واخر.



من جانبه، قال الدكتور ماسيمو جالي، رئيس وحدة الأمراض المعدية في مستشفى ساتشو في مدينة ميلانو : إذا لم تنخفض حالات الاصابة خلال الـ 15-20 يومًا القادمة، سيكون هناك حاجة بنسبة كبيرة إلى مزيد من التدخلات الصارمة.



وتابع : إنها عملية حسابية أكثر من كونها علمية، ولكن الإغلاق الشامل الجديد سيكون تدخلاً عن يأس وإشارة إلى فشل إجراءات الاحتواء الأخرى.



