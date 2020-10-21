أول روبوت في إيطاليا من أجل دعم كبار السن في المستشفيات

أنسامد - 21 أكتوبر/ تشرين الأول - يمكن للأطباء في مستشفى سانت يجوفاني روتوندو في مدينة فوجيا، الاعتماد من الآن فصاعدا على روبوت لمساعدتهم في خدمة كبار السن.



الروبوت الجديد الذي يحمل اسم بيبير المدعم من كازا سيلفو ديلا سوفيرينزا، يهدف إلى دعم إعادة التأهيل والتوصل مع الأقارب والتقييم الصحي لكبار السن.



وسيدعم الروبوت مسارات إعادة التأهيل الإدراكي، كما سيدعم اختصاصي علم النفس في إدرة اختبارات تقييم التدهور المعرفي، كما سيوفر جلسات تعليمية تفاعلية للمرضى من أجل الحفاظ على أسلوب حياة صحي ونشط.



إلى جانب ذلك، سيكون لبيبير، دورا هاما في دعم التواصل مع عائلات كبار السن في المستشفيات، بفضل منصة "الجولة الافتراضية"، التي تتيح زيارات افتراضية إلى جناح الاستشفاء.



يعلق أنطونيو جريكو، مدير وحدة طب الشيخوخة في المستشفى: " أنه مشروع بسيط من الناحية التكنولوجية، ولكن له أهمية انسانية كبيرة".



وتابع جريكو بالقول إلى أن الروبوت يسمح للعائلات بمتابعة الأنشطة في الجناح عن بعد، مضيفا أنه سيسمح أيضا للأطباء بمشاركة الخيارات بسهولة أكبر بشأن علاج المرضى في العناية المركزة، لاسيما المرضى من كبار السن.



يشير جريكو إلى أن الروبوت هو أيضا فرصة عظيمة لأسر المرضى، حيث أنه يسمح لهم بالمتابعة عن بعد لأقربائهم ، وهو ما سيكون له فوائد نفسية كبيرة للمرضى.